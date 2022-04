Nieuwe dronebeelden: “Russische tankwagens openen vuur op fietser in Boetsja”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier .

Sky News kon traceren dat de nieuwe dronebeelden werden gemaakt in de Yablonska-straat in Boetsja, een voorstad van Kiev. Op de beelden is te zien hoe een fietser over de weg rijdt, vlak voor het kruispunt met de Yablonska-straat afstapt en met de fiets aan de hand de hoek omgaat. Vervolgens vuurt een militair voertuig één schot af en er volgen nog minstens vijf andere schoten nadat de fietser de hoek omgaat. Daarna vuurt een tweede voertuig op de fietser en er is een rook- of stofwolk te zien. Op andere beelden die in de nasleep werden gemaakt, ligt er een dode naast een fiets op de weg. Volgens Sky News gaat het om dezelfde persoon als in de dronebeelden.