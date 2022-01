Nieuwe drone-aanval op basis van internationale troepen in Irak verijdeld

Een Iraakse basis die ook door de internationale troepen wordt gebruikt, is dinsdag het doelwit geworden van een drone-aanval. De aanval werd verijdeld en er vielen geen slachtoffers, meldt een verantwoordelijke van de internationale coalitie. Het was al de tweede dergelijke aanval op minder dan 48 uur.

Maandag was het twee jaar geleden dat de Iraanse generaal Qassem Soleimani en zijn Iraakse luitenant omkwamen bij een Amerikaanse drone-aanval in Irak. "Twee drones met explosieven werden dinsdagochtend vroeg onderschept en vernield op de luchtmachtbasis van Aïn al-Assad", aldus de verantwoordelijke, die anoniem wil blijven. De basis bevindt zich in het westen van Irak.

Maandag al werd een aanval van twee drones op de internationale luchthaven van Bagdad verijdeld. De afgelopen maanden waren er verschillende aanvallen met raketten of drones tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Die aanslagen worden nooit opgeëist, maar Washington wijst gewoonlijk naar de pro-Iraanse facties in Irak.

Wraak of terreurdaad?

De aanvallen worden gezien als wraak voor de dood van de invloedrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani, die op 3 januari 2020 bij de luchthaven van Bagdad was gedood door een Amerikaanse drone. De VS noemden Soleimani een terrorist en vonden de aanval legitiem. Toenmalig president Donald Trump had het bevel gegeven voor de aanval.

Voor Teheran ging het om een terreurdaad. Wat betreft de Iraanse president Ebrahim Raisi moet Trump berecht worden, anders zal Teheran wraak nemen.

"We behouden een minimale aanwezigheid op Iraakse basissen - de coalitie beschikt niet langer over eigen basissen in Irak", klinkt het verder nog bij de coalitie. Op 9 december kondigde Irak "het einde aan van de gevechtsmissie van de internationale coalitie". Er zijn wel, op drie basissen, nog zowat 2.500 Amerikaanse soldaten en een duizendtal militairen van andere landen in Irak om te voorzien in opleiding en advies.

Volledig scherm Qasem Soleimani © Photo News