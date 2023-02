Nieuwe details over gevangenisleven van Eva Kaili, ex-vicevoorzitter van Europarlement, in Haren: “Ze poetst voor 75 cent per uur”

Het leven in de gevangenis van Haren ziet er voor Eva Kaili (44), de ex-vicevoorzitter van het Europees Parlement die betrokken is bij het spraakmakende corruptieschandaal, heel wat minder glamoureus uit dan de Griekse gewend is. Eerder beweerde Kaili al dat ze “gemarteld” wordt omdat ze haar dochtertje amper mag zien. De Britse krant ‘The Financial Times’ heeft nu nog meer details over haar leven als gedetineerde vrijgegeven. “Ze poetst in de gevangenis en krijgt daar 75 cent per uur voor”, klinkt het onder meer.

Het corruptieschandaal binnen het Europees Parlement, ook wel de ‘Qatargate’ genoemd, gaat over pogingen van de Golfstaat Qatar, en mogelijk ook van Marokko, om de economische en politieke besluitvorming van het parlement te beïnvloeden. Daarvoor gaven de landen grote sommen geld of dure geschenken aan parlementsleden met een politieke of strategische positie. Ex-vicevoorzitter Eva Kaili was daar één van.

De Griekse werd op vrijdag 9 december opgepakt. Eerder die dag was ook haar vader gearresteerd nadat hij in het Brusselse hotel Sofitel was betrapt met een koffer met zo’n 300.000 euro cash. De man werd later weer vrijgelaten. Kaili zelf zou ongeveer 150.000 euro in haar bezit hebben gehad. De politica gaf in december toe dat ze haar vader de opdracht had gegeven om het geld te verbergen. Ook Kaili’s partner Francesco Giorgi (35) zou betrokken zijn bij de affaire en werd aangehouden. Hij was de voormalige assistent van het Italiaanse parlementslid Pier Antonio Panzeri, van wie vorige maand bekend raakte dat hij als spijtoptant met de Belgische justitie gaat samenwerken.

Eva Kaili met haar partner Francesco Giorgi.

“Opgesloten in koude cel”

Het leven in de gevangenis van de Brusselse gemeente Haren is voor de Griekse allesbehalve rooskleurig. Volgens ‘The Financial Times’ zit Kaili niet stil, maar poetst ze en helpt ze mee in de keuken voor een povere 75 cent per uur. Een groot verschil met het maandloon dat ze als parlementaire vicevoorzitter binnenreef.

Haar vrije tijd zou Kaili vooral in de gevangenisbibliotheek spenderen, aldus ‘The Financial Times’. Maar volgens haar advocaat Michalis Dimitrakopoulo wordt de Griekse ook “gemarteld”. Zo zou ze op een gegeven moment in een koude cel zijn opgesloten met een fel licht aan dat haar meer dan 16 uur wakker hield, beweert hij. Ze mocht toen ook drie dagen lang geen contact met Dimitrakopoulo hebben, klinkt het. De advocaat heeft om die reden een klacht ingediend, maar het Belgische federale parket weigert commentaar te geven op de kwestie.

Michalis Dimitrakopoulo, een van de advocaten van Eva Kaili.

“Rijzende EU-ster”

Eva Kaili werd op 24-jarige leeftijd verkozen tot gemeenteraadslid in haar geboortestad Thessaloniki. Twee jaar later kreeg ze een job als nieuwsanker bij de Griekse nieuwszender ‘Mega TV’. Kaili leefde als een echt luxepaard. Zo werd ze regelmatig gespot in de meest trendy bars en restaurants van Athene, meestal in het gezelschap van welgestelde televisiemanagers en Atheense zakenlieden.

In 2007 stelde ze zich met succes kandidaat voor het Griekse parlement met de linkse PASOK -partij, ze was toen 29 jaar. In 2012 werd ze gedwongen haar zetel af te staan en werd ze het hoofd mediarelaties van een machtige Griekse zakenman die eigenaar was van media- en verzekeringsmaatschappijen.

In 2014 werd Kaili verkozen in het Europees Parlement, waar ze zich vooral bezighield met technologie en het beleid rond cryptocurrencies. Vorig jaar werd ze dan verkozen tot een van de veertien vicevoorzitters van het parlement. In de Griekse media werd Kaili beschreven als een “rijzende EU-ster”.