Nieuwe details bekend over moord op 12-jarig Duits meisje: “Ruzie ontstaan om een jongen en die is gruwelijk uit de hand gelopen"

In Freudenberg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, werd een 12-jarig meisje vermoord door twee andere leeftijdsgenootjes. De minderjarige meisjes van 12 en 13 hebben hun misdaad reeds bekend. Steeds meer details komen nu naar boven in deze zaak. De oudste van de twee daders zou volgens Duitse media de beste vriendin van Luise zijn. “Ze zouden ruzie hebben gekregen om een jongen”, vertelt onze reporter Esther De Leebeeck bij VTM Nieuws. Uiteindelijk zou Luise met wel 30 messteken om het leven zijn gebracht.

KIJK. Nieuwe details bekend over moord op 12-jarig Duits meisje: “verliefd op dezelfde jongen”

“Het 12-jarige meisje is overleden aan meer dan 30 messteken die niet erg diep gingen”, dat vernam FOCUS online uit justitiële kringen, “Uiteindelijk werden de vele steken haar fataal”. Het 13-jarige meisje, de beste vriendin van het slachtoffer, zou tevens de hoofddader zijn geweest.

Volgens de Duitse krant Bild had het slachtoffer de nacht doorgebracht bij de 13-jarige dader. De volgende dag kwam nog een andere vriendin bij de twee meisjes langs. De drie gingen wat later samen het bos in, waar de misdaad plaatsvond. “De drie meisjes hadden ruzie om een jongen”, zo vernam onze reporter Esther De Leebeeck. “Het was de bedoeling om de ruzie uit te praten, maar dat is gruwelijk fout gelopen."

Na het misdrijf zouden de twee daders terug zijn gegaan naar het huis van het oudste meisje. De jongste van de twee werd wat later opgehaald door haar vader. De 13-jarige zou vervolgens de ouders van het slachtoffer hebben gezegd dat Luise om 17.30 uur was vertrokken. Ze vertelde dat Luise ging bellen als ze thuiskwam, maar dat dit niet gebeurde. De 13-jarige zou toen al hebben geweten dat haar beste vriendin dood in het bos lag. Luise werd vervolgens door de ouders als vermist opgegeven en zondag in de buurt van een fietspad in Rijnland-Palts dood aangetroffen.

Volledig scherm Op de plek waar Luise werd teruggevonden werden bloemen achtergelaten. © AFP

Moordwapen en motief

“Het moordwapen is nog niet gevonden”, vertelt de politie aan de krant Bild. Er werd daarom een grote zoektocht gestart door de politie. “Wat de vraag naar het mogelijke motief betreft, is de zaak uiterst complex”, zegt Mario Mannweiler, hoofd van het parket, “Wat een motief voor kinderen is, is voor een volwassene misschien onbegrijpelijk”.

De lessen op de school van Luise worden donderdag geleidelijk aan weer hervat. Eerder hadden leerlingen en leraren drie dagen de tijd gekregen om de gebeurtenissen te verwerken. Psychologen en deskundigen van het districtsbestuur blijven op de school actief. Zij voerden individuele gesprekken met leerlingen en ondersteunen ook de leraren bij het aangaan van gesprekken in de klassen.

Omdat de daders jonger zijn dan 14 jaar en daarmee onder de strafrechtelijke leeftijdsgrens vallen, kunnen ze in Duitsland niet strafrechtelijk vervolgd worden voor de moord op Luise. De twee minderjarige daders hoeven zich dus niet te verantwoorden in de rechtbank. De zaak ligt nu in handen van het bureau jeugdzorg, die de meisjes kan plaatsen in de jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, gesloten instelling of bij een pleeggezin, afhankelijk van de ernst van het misdrijf en de individuele omstandigheden.

KIJK. Hier werd het lichaam gevonden van Luise, het twaalfjarig meisje