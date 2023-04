Nieuwe details bekend in zaak rond militair die verdacht wordt van lekken geheime info: wapenarsenaal gevonden in slaapkamer

Er zijn nieuwe details bekend in de zaak rond de 21-jarige militair die verdacht wordt van het lekken van Amerikaanse overheidsdocumenten, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zo heeft de FBI tijdens een huiszoeking bij Jack Teixeira “een tablet, een laptop en een Xbox-spelcomputer” aangetroffen in een vuilbak. “Hij probeerde zo zijn sporen te wissen”, klinkt het. Ook zijn foto’s opgedoken van zijn piepkleine slaapkamer, waar hij een wapenarsenaal verborgen hield.

De 21-jarige Teixeira wordt verdacht van het lekken van geheime staatsdocumenten. Hij was sinds de herfst van 2021 actief in dienst bij Massachusetts Air National Guard, waar hij computers en communicatiesystemen beheerde. Door het lek belandde informatie over de oorlog in Oekraïne op verschillende sociale media.

Teixeira zou ook aan zijn vrienden hebben gesuggereerd dat Washington inlichtingen verzamelt over zijn naaste bondgenoten, waaronder Israël en Zuid-Korea. Deze info is voor het eerst opgedoken in Discord, een chatplatform dat erg populair is bij gamers. Vervolgens werden de documenten verder verspreid door enkele leden van de groep ‘Thug Shaker Central’.

Volledig scherm Het moment waarop de FBI Jack Teixeira vat. © AP

Sporen wissen

Speurders proberen momenteel in kaart te brengen hoe Teixeira precies te werk ging. Gerechtsdocumenten, die vandaag werden gepubliceerd, brengen nieuwe details aan het licht. De FBI zou tijdens een huiszoeking “een tablet, een laptop en een Xbox-spelcomputer in een vuilnisbak” hebben gevonden. Deze toestellen waren “opzettelijk vernield”. De speurders troffen ook “een doos van een nieuwe iPhone” aan. Twee dagen voor zijn arrestatie zou hij aan zijn collega’s verteld hebben dat hij een nieuw telefoonnummer en mailadres had, zo blijkt uit het ingediende document bij de districtsrechtbank van Massachusetts.

“Het wijst erop dat de verdachte deze stappen heeft ondernomen om zijn sporen te wissen en zijn rol in meerdere misdaden te verdoezelen. De belofte van de verdachte om niet te vluchten of om verdere schade te voorkomen zijn even geloofwaardig als de eed die hij heeft afgelegd om discreet om te gaan met gevoelige informatie”, luidt het.

KIJK. Beelden tonen moment waarop verdachte wordt opgepakt

Wapens in slaapkamer

Teixeira werd opgepakt in North Dighton, een klein landelijk stadje ten zuiden van Boston. Er zijn intussen foto’s opgedoken van zijn slaapkamer, waar hij onder meer wapens verborgen hield. Er stond een kluis waarin hij pistolen, bolt-action rifles, shotguns, een AK-achtig wapen en een gasmasker verstopte. Speurders vonden ook munitie en geluiddempers in zijn bureaulade. Op een prikbord hing onder andere een handgetekend ontwerp van een truck waarop wapens gemonteerd waren.

Volledig scherm De slaapkamer van Teixeira. © RV

“Wapenliefhebber”

De voormalige IT-specialist wordt omschreven als “een charismatisch wapenliefhebber” die zijn vrienden wilde opleiden en informeren. De rechtbankdocumenten onthullen een fascinatie voor massamoorden. Ook zou hij pogingen ondernomen hebben om nog meer militaire wapens in handen te krijgen, terwijl hij verontrustende ideeën koesterde over hoe, waar en wanneer hij ze moest gebruiken.

Volledig scherm De slaapkamer van Teixeira. © RV

De verdachte werd naar verluidt in 2018 geschorst op de middelbare school nadat een klasgenoot hem hoorde praten over “molotovcocktails, wapens op school en raciale bedreigingen”. Op sociale media heeft hij de voorbije jaren soortgelijke berichten de wereld ingestuurd. Zo schreef hij in november dat hij “een heleboel mensen wilde doden”, omdat het “de zwakzinnigen uit de weg zou ruimen”. In februari vroeg hij advies aan iemand over welk type wapen het best te gebruiken om vanuit een SUV te vuren. Teixeira zei dat hij in “een drukke stedelijke of voorstedelijke omgeving wilde schieten”.

Volledig scherm De slaapkamer van Teixeira. © RV

In de rechtbankdocumenten melden de aanklagers dat Teixeira een “voortdurend risico vormt voor zowel de nationale veiligheid van de Verenigde Staten als voor de gemeenschap”. De aanklagers beweren dat hij “mogelijk nog altijd toegang heeft tot een schat aan geclassificeerde informatie. Deze info zou een enorme meerwaarde zijn voor vijandelijke staten, die hem een veilige haven zouden kunnen bieden”.

Volledig scherm De slaapkamer van Teixeira. © RV

Aanklagers eisen nu dat Teixeira in de cel blijft in afwachting van zijn proces, omdat er “een ernstig vluchtrisico is”. “Als hij wordt vrijgelaten, zal hij waarschijnlijk doorgaan met het vernietigen van bewijsmateriaal, het beïnvloeden van getuigen en het belemmeren van het proces”, klinkt het. Teixeira riskeert een celstraf van 25 jaar. Mogelijk zou de straf nog zwaarder zijn.

De luchtmacht heeft twee commandanten van de dienst waar Teixeira werkte, geschorst. Dat zegt een woordvoerder van de militaire tak aan persagentschap Reuters. De namen van de twee worden niet vermeld.

KIJK. Wie is de jonge militair, die verdacht wordt van het lekken van geheime info?