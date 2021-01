Nieuwe defensieminister VS wil af van transgenderban in het leger

Italiaanse politie vindt gestolen waardevol schilderij in kastje in Napoli­taans apparte­ment

19 januari Een 500 jaar oud schilderij dat gestolen was uit een kerkmuseum in Napels is aangetroffen in een appartement aan de buitenrand van de Zuid-Italiaanse stad. Dat deelt de politie vandaag mee. De medewerkers van het museum hadden nog niet eens in de gaten dat het werk verdwenen was.