Nieuwe coronamaatregelen in Nederland: anderhalve meter afstand en aangescherpt thuiswerkadvies

De locaties waarvoor het coronatoegangsbewijs nodig is, worden uitgebreid. De pas gaat in de horeca ook op buitenterrassen gelden. Ook op doorstroomlocaties gaat de pas in, bijvoorbeeld in musea en sportscholen.

Daarnaast worden mondmaskers verplicht in publiek toegankelijke locaties, zoals overheidsgebouwen en winkels. Het hoger onderwijs valt hieronder, maar ook op de stations en op de perrons moeten weer mondmaskers worden gedragen. Op plekken waar het coronatoegangsbewijs verplicht is, hoeft er geen.