Nieuwe coronamaatregelen in Israël nu aantal besmettingen weer sterk stijgt

Einde van verzengen­de hitte nog niet in zicht in Grieken­land, vandaag op sommige plekken 45 graden: “Ergste hittegolf in ruim 30 jaar”

2 augustus De hittegolf die momenteel Griekenland in de ban houdt, is de ergste in ruim dertig jaar. Dat zegt premier Kyriakos Mitsotakis. Maandag werd het in sommige delen van het land 45 graden. Naar verwachting zal de hittegolf deze week zeker nog aanhouden. De bosbranden in het land zijn daardoor moeilijk onder controle te krijgen.