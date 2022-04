Nieuwe communicatie onderschept tussen Russische troepen: “Drie soldaten hebben hier meisje verkracht. Ze was 16 jaar” - “Onze mannen?” - “Ja” - “Fuck”

“Er reed een wagen voorbij, maar ik ben niet zeker of het een wagen was of een militair voertuig”, kan je iemand horen zeggen op het nieuwe audiomateriaal. “Maar er kwamen twee mensen uit de bosjes die gekleed waren als burgers.” Het antwoord laat niet lang op zich wachten en is duidelijk: “Dood ze allemaal, verdomme!”

Als de eerste man daar tegenin brengt dat er alleen burgers in het dorp zijn, krijgt hij meteen de (retorische) vraag: “Wat mankeert jou? Als er burgers zijn, dood ze allemaal!”

Nieuw bewijs

Volledig scherm © AP Volgens Oekraïense officieren zou dit nieuw bewijs zijn dat de Russische troepen doelbewust burgers viseren. Vorige week maakte de Oekraïense geheime dienst SSU ook al communicatie van de bezetter publiek waarop te horen zou zijn hoe burgers niet gespaard worden, in tegenstelling tot wat Rusland beweert.

In een ander gesprek is te horen hoe een dorp in de as wordt gelegd. “Bestook alles. Bestook de dorpen allemaal direct, hoor je?”, klinkt het bevel. Het antwoord: “Begrepen. Dat is wat ik aan het doen ben.”

Waarop de commandant opnieuw zegt: “Gooi enkele granaten naar het westen, verdomme, verschillende granaten.” Als een soldaat opmerkt dat daar gewerkt wordt, krijgt hij opnieuw een duidelijk antwoord: “Bestook ze, bestook ze zo veel mogelijk en maak die twee dorpen met de grond gelijk.”

Op de urenlange opnames van gesprekken tussen Russische soldaten en hun commandanten is ook te horen dat de troepen zich seksueel aan burgers vergrijpen. En daar zijn net als eerdere al soms kinderen bij. “Drie soldaten hebben hier een meisje verkracht”, klinkt het onder meer. “Wie?”, vraagt een vrouw aan de andere kant. “Drie soldaten. Ze was 16 jaar”, klinkt het. - “Onze mannen?” - “Ja” - “Fuck”.

Er zijn ook audio-opnames die iets prijs geven over de omstandigheden waarin de Russische soldaten leven en die tonen dat bevoorrading een probleem is. “Krijg je genoeg eten?”, vraagt een man. “Ja, het is oké, we voeden onszelf wel. We hebben een hond afgeslacht en opgegeten. Het was oké.”

Moreel

Ook het moreel is niet altijd even hoog bij de Russische troepen, zo blijkt. “We zijn het zo beu om hier te zitten en we hopen dat we niet geraakt worden”, klinkt het. De belofte dat ze daarna eremedailles en geld zullen krijgen, maakt niet veel indruk: “Ik wil naar huis gaan. Ik heb geen behoefte aan medailles.”

