Nieuwe CEO voor omstreden rusthuisketen Orpea

Johan Derksen zegt te stoppen met ‘Vandaag Inside’ na heisa rond kaarsenver­haal: “Ik ben er klaar mee. Hier kan ik niet meer met plezier zitten”

De Nederlandse tv-figuur Johan Derksen is donderdagavond weer verschenen in het programma ‘Vandaag Inside’ na de ophef rond zijn kaarsenverhaal. “Het is een uitglijder van mij. Dat is dom. Ik ben de veroorzaker van alle ellende. Het is een grote chaos bij het programma. Het is mijn schuld”, klonk het. Toch bood hij geen excuses aan. “Aan wie moet ik dat doen?”, vroeg hij zich luidop af. Derksen liet wel weten dat hij zal stoppen met ‘Vandaag Inside’. Gisteren legde zijn optreden het programma echter geen windeieren: het werd bekeken door ruim 1,3 miljoen mensen.

29 april