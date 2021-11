Nieuwe bug bij Bruvax: Brusselaars kunnen al afspraak maken voor boosterprik

Besmet­tings­feest­jes in Italië eisen zware tol: vijftiger sterft aan corona, twee anderen op intensieve

Een 55-jarige man is overleden aan de gevolgen van corona, nadat hij het virus bewust gaan opzoeken was op een ‘besmettingsfeestje’ in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. Naar verluidt hoopte hij op die manier zijn coronapas te bemachtigen. Een kind en twee volwassenen zijn in gelijkaardige omstandigheden in het ziekenhuis beland. Twee onder hen vechten voor hun leven op intensieve zorgen.

23 november