Nieuwe brug in Los Angeles is hotspot voor maffe en gevaarlijke stunts. En nu is er een jongen van 17 dood

Een 17-jarige jongen is omgekomen nadat hij een fatale val maakte op een bekende - zeg gerust beruchte - brug in Los Angeles. Schijnbaar was de tiener een filmpje aan het opnemen voor één of andere sociale media-stunt, meldt de politie van de Californische stad. De bewuste brug staat er nog maar van vorige zomer, maar is een echte hotspot geworden voor vaak levensgevaarlijke stunts en incidenten.

De politie van Los Angeles werd zaterdagnacht opgeroepen voor een tragedie aan de zogenaamde ‘6th Street Bridge’ en vond de jongen snel. Hij leefde nog, maar bezweek niet veel later aan zijn verwondingen. Buiten dat het gaat om een jongen van amper 17 gaf de politie geen verdere info over zijn identiteit vrij. Wel over wat hem overkomen is: de tiener is uitgegleden en gevallen toen hij één van de kenmerkende bogen van de brug aan het beklimmen was. Hij was zijn capriolen aan het filmen, zei politiechef Michel Moore aan Amerikaanse media.

Volledig scherm Auto's rijden over het 6th Street Viaduct in Los Angeles, archiefbeeld van juli vorig jaar. Eerder die maand werd de brug feestelijk geopend. Maar sindsdien gebeurt er elke dag wel wat. © AP

Peperduur symbool

De nieuwe brug met de kenmerkende bogen opende vorig jaar in juli. Het originele viaduct was zeer bekend, die iconische brug was onder meer te zien in films als ‘Greace’, ‘Terminator 2’, ‘Gone in 60 Seconds’ en ‘Drive’. De nieuwe brug zal vermoedelijk ook nog vaak opduiken in films. Het is de grootste en duurste brug ooit gebouwd in Los Angeles: het betreft een groots project van in totaal 588 miljoen dollar (548 miljoen euro) en is specifiek ontworpen om een echt stadssymbool en een bezienswaardigheid te worden.

KIJK. De brug in Los Angeles is vooral een gevaarlijke hotspot geworden

Doldwaze video’s in overvloed

De brug is iets meer dan een kilometer lang en verbindt het trendy ‘Arts District’ in het centrum van de stad met de ‘Eastside’. De betonnen kolos over de Los Angeles River is onder meer voorzien van duizenden led-lichtjes en biedt mooie zichten op de skyline van L.A.

Maar de politie heeft de brug al meerdere malen moeten sluiten; er gebeuren tal van incidenten. Het architecturale hoogstandje groeide immers snel uit tot een hotspot voor onder meer social media-stunts - waarbij mensen geregeld op de bogen lopen en klimmen - en het is een populaire plek voor gevaarlijke straatraces, graffitibijeenkomsten en nog veel andere illegale toeren.

Zo was er bijvoorbeeld die rare virale stunt waarbij een man in een kappersstoel plaatsnam in het midden van het voorbijrijdende verkeer. Of die keer toen honderden toeschouwers op de brug verzamelden om te kijken hoe waaghalzen er stunts uithaalden met auto’s.

Volledig scherm Beeld van de virale video met de kappersstoel op de brug. © TikTok

Het internet staat vól met video’s die op de brug zijn opgenomen. En soms lopen die fout af. Niet lang na de opening ging er zo een video rond van een man die met zijn auto donuts maakte op de brug, de controle over het stuur verloor, twee auto’s ramde en vervolgens te voet op de vlucht sloeg. En zo gebeurden er nog verschillende ongevallen. Of tragischer: in januari werd een man doodgeschoten op de brug tijdens het maken van een niet-toegelaten muziekvideo. En nu is er een 17-jarige jongen dood.

Intussen heeft de familie van de jongen gereageerd bij een lokaal nieuwsstation. Paul Luna bevestigt bij ‘KTLA 5' dat zijn zoon Anthony Luna (17) tragisch is omgekomen na een val van de brug. Maar hij ontkent dat de tiener aan het filmen was voor sociale media. “Ik heb de video van de jongens gezien”, aldus de vader. (Anthony was op het moment van het drama met zijn vrienden, red.). “Het was een kind dat gewoon met zijn vrienden... een kind was”, zegt hij. “Het was een ongeval. Ze waren zich aan het amuseren. Ze klommen op de brug en hij gleed uit.”

We vragen aan iedereen om dit gedrag te stoppen en te erkennen dat dit een plek is in Los Angeles waar we allemaal trots op willen zijn

Ingrepen van politie

De politie roept iedereen op om hoe dan ook te stoppen met al dat gevaarlijk gedoe op de brug. “Hoewel de locatie met veel trots is verwelkomd in Los Angeles, zien we helaas ook dat ze als achtergrond heeft gediend voor tragedies zoals dit fatale incident”, zei politiechef Michel Moore. “Onze diensten zullen de patrouilles ter plaatse opvoeren om gelijkaardige roekeloze acties te proberen tegen te gaan.”

De autoriteiten hopen verder met onder meer veiligheidshekken, camera’s en snelheidsheuvels één en andere op te lossen. Intussen schrijven agenten aan de lopende band boetes uit en nemen ze voertuigen in beslag. “We vragen aan iedereen om dit gedrag te stoppen en te erkennen dat dit een plek is in Los Angeles waar we allemaal trots op willen zijn", aldus nog de politie. “We willen de wereld tonen dat we een stad met wereldklasse zijn en dat we dit soort plekken onderhouden en respecteren.”

