Nieuwe Britse minister van Financiën lijkt premier Truss tegen te spreken en zegt dat meer belastingen omhooggaan

Heldin van de dag: zwangere brandweer­vrouw redt bestuurder die klem zit in omgekantel­de wagen terwijl ze zelf weeën heeft

Een leven redden en een baby op de wereld zetten, en dat allemaal in een tijdspanne van 24 uur. Voor velen is het ondenkbaar, maar voor de Amerikaanse Megan Warfield (30) was het realiteit. De zwangere brandweervrouw raakte eerder deze maand betrokken in een zware kettingsbotsing. Hoewel ze op dat moment weeën begon te krijgen, hield dat Megan niet tegen om een gewonde bestuurder, die vast zat in haar omgekantelde auto, te redden.

14 oktober