Nieuwe Britse coronavariant zorgt wellicht voor hogere virale lading in het bloed

Deze experts jagen op illegaal vuurwerk: “Soms is een bom zo gevaarlijk dat het leger ‘m niet mee wil nemen”

29 december Nog nooit kwamen bij de Rotterdamse politie zoveel meldingen van vuurwerkoverlast binnen als dit jaar. Een kijkje achter de schermen bij de experts die jagen op illegale knallers. “Als blijkt dat je auto gebruikt is om er vanuit België illegaal vuurwerk mee te vervoeren, zullen we hem in beslag nemen. Want het misdrijf is begaan mét die auto.”