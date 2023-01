Nieuwe Braziliaanse president Lula dreigt indirect met processen tegen voorganger Bolsonaro

UPDATE Geen vuurwerk, maar explosies en luchtalarm in Kiev: “45 Russische aanvalsdro­nes neerge­haald op eerste nacht van het jaar

Bij de jaarwisseling heeft Oekraïne 45 Russische aanvalsdrones neergehaald, dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap die hierboven te bekijken is. Het zou gaan om dertien stuks op zaterdagavond en 32 na middernacht. Of die drones, van Iraanse makelij, hun doelwitten hadden bereikt, is niet medegedeeld. De drones viseerden de hoofdstad Kiev en zeven andere regio’s in het door oorlog geteisterde land. Ook zondagavond waren er aanvallen met drones in Oekraïne.

1 januari