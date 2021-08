Nieuwe brandhaarden en wind bemoeilijken blussen bosbranden in Griekenland, één overlijden vastgesteld

Vrijdag dreigde de stad Agios Stefanos, op 25 kilometer van Athene, in de vlammen op te gaan. Op televisiebeelden was te zien hoe politieagenten ook de laatste 10.000 inwoners dwongen het gebied te verlaten. Op de achtergrond bouwde een muur van rook en vuur zich laag voor laag op, vlak voor de rand van de stad waar meerdere tankstations zijn. Veel mensen sloegen in paniek op de vlucht, maar sommigen weigerden hun huizen te verlaten. Intussen zouden mensen dakloos geworden zijn in de buurt van de grote brandhaarden bij Athene, op het eiland Evia en op het schiereiland Peloponnesos. Precieze cijfers zijn er nog niet. De regering biedt mensen die geëvacueerd zijn aan om gratis in hotels te verblijven.