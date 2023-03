Nieuwe boerenpartij BBB verrast iedereen met monsterzege en komt als grote overwinnaar uit de bus bij Nederlandse verkiezingen

De nieuwe partij BBB (BoerBurgerBeweging) wordt de grote winnaar van de provinciale verkiezingen in Nederland en zal al meteen 15 zetels halen in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen verliezen allemaal terrein.

De centrumrechtse BoerBurgerBeweging (BBB), die zich verzet tegen het stikstofbeleid van het kabinet-Rutte, zag het licht in 2019. De plattelandspartij onder de hoede van Caroline van der Plas haalde bij de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021 één zetel. Maar nu, te midden van het stikstofdebat dat ook onze noorderburen in de ban houdt, lijkt de partij fors aan terrein te winnen. Ze wordt bijna vanuit het niets de grootste partij met 19 procent van de stemmen, wat dus goed zou zijn voor 15 van de in totaal 75 zetels in de Nederlandse Eerste Kamer (Senaat). GroenLinks (8 zetels) en de sociaaldemocratische partij PVDA (7) die eerder hadden afgesproken samen een fractie te vormen, worden met vereende krachten nog net even groot. De BBB staat echter een heel ander stikstof- en klimaatbeleid voor dan de linkse tandem PVDA-GroenLinks.

KIJK. Niels Klaassen, Nederlands journalist bij de krant AD, legt uit dat de partij ook veel tegenstrijdigheden heeft

Alle coalitiepartijen gaan, na telling van 85 procent van de stemmen, achteruit. De liberale partij VVD van premier Mark Rutte zakt van 12 naar 10 zetels. Ook de christendemocratische CDA (van 9 naar 5 zetels ), het links-liberale D66 (van 7 naar 6) en ChristenUnie (van 4 naar 3) verliezen.

De grootste achteruitgang is er voor Forum voor Democratie. De oppositiepartij van Thierry Baudet was vier jaar geleden nog de grote winnaar van de provinciale verkiezingen, maar zal in de Eerste Kamer terugvallen van 12 zetels naar 2.

Rutte: “Verwacht niet onmiddellijk een probleem”

De verkiezingen brengen voor de VVD “niet de winst die we wilden”, reageert VVD-partijleider en premier Mark Rutte. Hij feliciteert Caroline van der Plas, die met de BBB een grote monsterzege lijkt te boeken. “Dat heeft ze vreselijk knap gedaan met haar partij.” De Nederlandse premier meent dat zijn regering toch stabiel kan blijven de komende jaren. “Ik verwacht niet onmiddellijk dat er een probleem zal ontstaan”, zei Rutte bij de NOS. Hij wees erop dat hij al eerder kon voort besturen met een minderheid in de Eerste Kamer. “Het kabinet bestaat uit verantwoordelijke mensen.”

KIJK. Nederlands premier Rutte feliciteert Caroline van der Plas en de BBB

Volledig scherm VVD-leider Mark Rutte reageert op de uitslagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. © ANP

In de eerste uitslagen valt de spectaculaire doorbraak van BBB op sommige plaatsen op: in de gemeente Emmen, met ruim 107.000 inwoners de grootste stad van de noordoostelijke provincie Drenthe, haalt de partij 35 procent van de stemmen. Volgens BBB-leider Caroline van der Plas hebben veel kiezers zich niet gezien of gehoord gevoeld, en werden ze niet serieus genomen door de regering. Van der Plas roept het kabinet op dit signaal van de kiezer dan ook niet te negeren. “De coalitie moet zich dit heel erg aantrekken”, zegt zij voor de camera van de NOS. “Als mij dit zou overkomen dan was ik weg.”

Voor het CDA is de grote nederlaag bij de provinciale verkiezingen “een buitengewoon bittere pil”. Dat zegt partijleider en vicepremier Wopke Hoekstra, die van “een aardverschuiving” in de politiek spreekt. De monsterzege waar BBB op afstevent, lijkt met name ten koste te gaan van de Nederlandse christendemocraten, die op basis van de eerste exitpolls 4 zetels verliezen. Hoekstra wil na de grote nederlaag het vertrouwen “van straat tot straat, van huis tot huis herwinnen. Daar gaan we onze stinkende, stinkende best voor doen.”

Volledig scherm CDA-leider Wopke Hoekstra reageert op de uitslagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. © ANP

Eerste Kamer

Bij de verkiezingen wordt bepaald wie een zitje krijgt binnen de twaalf Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van de provincie. Er zijn 572 Statenzetels te verdelen. Hoeveel zitjes beschikbaar zijn per provincie varieert afhankelijk van het bewonersaantal. De gedeputeerden in het provinciaal college beschikken elk over een eigen portefeuille, vergelijkbaar met de werking van ministers op nationaal vlak of schepenen op gemeentelijk vlak.

Bovendien kiezen de Statenleden op 30 mei de 75 leden van de Eerste Kamer, de Nederlandse Senaat, samen met de kiescolleges op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de bijzondere gemeenten van Nederland.

Waterschappen

Nederland kiest naast de Provinciale Staten ook de besturen van de 21 waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap waakt onder andere over het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Ook staan de waterschappen in voor de zuivering van afvalwater en dragen ze daarnaast zorg voor de opslag van voldoende water.

Stemmen tellen verloopt traag

Het tellen van de stemmen verloopt bij deze verkiezingen overigens veel trager dan in voorgaande jaren, onder meer door de hoger dan verwachte opkomst. Het tellen gaat zelfs zo moeizaam dat het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken rond half drie ‘s nachts instructies heeft verspreid voor gemeenten die het tellen tijdelijk willen staken. Als de tellers te moe zijn, mag de burgemeester van het ministerie daartoe besluiten, mits er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Die gemeenten moeten het tellen vandaag (donderdag, red.) hervatten, desnoods met een nieuwe ploeg.

KIJK. Veel Nederlanders waren er woensdagochtend vroeg bij om hun stem uit te brengen