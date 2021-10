Nieuwe bodycambeelden tonen hoe Gabby Petito politie vertelt dat verloofde haar sloeg

Op nieuwe bodycambeelden die de Amerikaanse nieuwszender Fox kon bekijken, is te zien hoe de vermoordde YouTubester Gabby Petito (22) aan de politie vertelt dat haar verloofde Brian Laundrie (23) haar had geslagen.

Het nieuwe videomateriaal is afkomstig van dezelfde politie-interventie van 12 augustus waarvan eerder al beelden verspreid werden. En het werpt nieuw licht op het verhaal.

Gabby Petito en Brian Laundrie werden enkele weken voor de verdwijning van de jonge vrouw aan de kant gezet door de politie van Moab in de Amerikaanse staat Utah. Getuigen hadden de politie gebeld nadat ze zagen hoe het koppel - dat een roadtrip door de VS maakte - ruzie maakte.

Schuld

Op eerdere beelden was te zien hoe Petito vertelde dat ze Laundrie had geslagen en dat het haar schuld was. Op de nieuwe beelden van de bodycam van een andere agent vraagt een van de ordehandhavers haar: “Maar heeft hij jóú geslagen?” Waarop ze aarzelend en met tranen in haar ogen antwoordt: “Ja, zeker?” En ze er meteen aan toevoegt: “Maar ik heb hem eerst geslagen.”

Als de agent haar vraagt wáár hij haar geslagen heeft, neemt ze opnieuw de schuld op zich. “Hij heeft me niet in mijn gezicht geslagen of zo”, antwoordt ze. “Hij raakte me met zijn nagel. Je kan het zien. Ik heb hier een snee. Ik voel het. Als ik het aanraak, brandt het. Hij werd erg boos op me en sloot me uit de wagen. Hij zei me dat ik een luchtje moest gaan scheppen, maar dat wilde ik niet. Ik wilde doorrijden. We hadden geen water meer.”

Ondertussen zegt Laundrie dat hij “geen tijd heeft” om zichzelf te verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij zijn verloofde geslagen zou hebben. “Ik duwde haar weg. Ze raakt altijd helemaal over haar toeren en dan haalt ze uit, met haar smartphone in haar hand. Ik probeerde haar gewoon weg te duwen.”

Noodcentrale

Uit opnames van de noodcentrale blijkt dat de getuige die de politie belde, verklaarde dat het een man was die een vrouw sloeg. De getuige zei ook dat het leek alsof de man de smartphone van de vrouw probeerde af te pakken en dat die laatste over hem heen de wagen in kroop, via de bestuurderskant, nadat het leek of de man zonder haar zou wegrijden.

Op de nieuwe beelden is ook te zien hoe een van de agenten aan een getuige vraagt om te vertellen wat hij gezien heeft. “Heb je de man de vrouw zien slaan?”, klinkt het. “Dat zou ik niet zeggen", is het antwoord. “Ik denk dat ik misschien een duw of een trek gezien heb, maar geen slag vol in het gezicht ofzo.”

Waarop de agent vraagt: “Je hebt wel gezien hoe zij hém sloeg?” De getuige antwoordt: “Ja”. Later op de beelden is te zien hoe een agent Laundrie zegt dat Petito niet heeft toegegeven dat hij haar sloeg.

Laundrie keerde op 1 september alleen terug naar Florida. Enkele dagen later kocht hij een nieuwe smartphone, volgens zijn advocaat. Vervolgens verdween hij. Zijn portefeuille liet hij achter.

Klopjacht

Autoriteiten zijn een grote klopjacht naar hem gestart. Hij wordt een ‘person of interest’ genoemd in de moord op zijn verloofde, van wie het lichaam op 19 september teruggevonden werd in Bridger-Teton National Forest in de Amerikaanse staat Wyoming.

