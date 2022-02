Nieuwe biografie maakt de vrouw van de Britse premier Boris Johnson met de grond gelijk

Terwijl de 57-jarige Boris Johnson al zijn uiterste best aan het doen is om zijn job als Brits premier te behouden, krijgt hij nog een extra mokerslag te verwerken. Lord Ashcroft, een man die net als BoJo lid is van de Conservatieve Partij, heeft een biografie geschreven over zijn vrouw Carrie. En het boek is ronduit vernietigend. “De eerste minister is niet meer dan een marionet van zijn echtgenote. Zij bepaalt mee het beleid.”