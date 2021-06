Nieuwe bewakingsvideo duikt op in zaak vermiste Saman (18), politie blijft speuren naar lichaam

De familieleden en de ouders staan onder verdenking, maar zijn voortvluchtig. Een neef is wel in hechtenis. Hij is afgelopen weekend in het Zuid-Franse Nîmes gearresteerd wegens betrokkenheid aan moord en het verbergen van het lichaam. Volgens de Resto del Carlino is nieuwe video de reden waarom een moordonderzoek is opgestart. De hypothese is dat het meisje is vermoord en daarna ergens in de achterliggende velden is begraven. Het blijft voorlopig onduidelijk van wanneer de nieuwe bewakingsbeelden dateren.