Nieuwe bevingen in Kroatië: angst bij de bevolking

Minstens zeven doden bij aardbeving in Kroatië - ook kind van 12 onder slachtof­fers

0:14 Het centrum van Kroatië is vanmiddag opnieuw getroffen door een aardbeving, deze keer met een magnitude van 6,4 op de schaal van Richter. Dat meldt het Europees-Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). Minstens zeven mensen kwamen om het leven, waaronder een kind van twaalf jaar. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Delen van de stadjes Sisak en Petrinja liggen in puin. Door de beving is uit voorzorg in Slovenië een nucleaire centrale gesloten.