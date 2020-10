Nieuwe betogingen tegen coronabeperkingen in Italië

Schedel met zonnebril op schoor­steen blijkt die van man die al acht jaar vermist is

13:38 Een bezorgde inwoner van Morgan County in de Amerikaanse staat Tennessee lichtte vorige week de politie in over een schedel met zonnebril op de schoorsteenmantel van een huis. Na forensisch onderzoek bleek het om een echte schedel te gaan: die van Junior Willie McCann, een 79-jarige man die al acht jaar vermist was. De politie doet nu een oproep naar de bevolking voor meer informatie over dit bizarre verhaal.