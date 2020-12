Nieuwe, besmettelijkere variant van coronavirus veroorzaakt nervositeit: Nederland verbiedt vliegverkeer vanuit Verenigd Koninkrijk

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen, is bij onze noorderburen een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het vliegverbod is sinds 6 uur deze ochtend van kracht en geldt tot 1 januari.

De Nederlandse regering onderzoekt bovendien de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen reizigers die op een andere manier naar Nederland willen, staat in een brief aan de Tweede Kamer (vergelijkbaar met de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, nvdr.).

Ook wordt er met andere EU-lidstaten gekeken naar maatregelen tegen verdere verspreiding van de nieuwe variant vanuit het Verenigd Koninkrijk.

“Maximaal beperken”

"Het kabinet is zich bewust van het feit dat het instellen van een vliegverbod een zeer zware maatregel is, maar acht deze maatregel gerechtvaardigd gelet op de situatie", klinkt het. Het vliegverbod geldt niet voor vrachtverkeer.

De Britse mutatie van het coronavirus zou veel sneller overdraagbaar zijn dan de variant die al rondging en is moeilijker detecteerbaar, schrijft de Nederlandse regering. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse tegenhanger van Sciensano, heeft de regering geadviseerd "eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken".

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Dat zou blijken uit een bemonstering van een casus die dateerde van begin december. De bemonstering wordt nu verder onderzocht om te bekijken over wie het gaat, hoe die persoon besmet is geraakt en of meer gerelateerde gevallen bekend zijn.

“4 gevallen in België”

Ook in ons land is de nieuwe variant al opgedoken, zei viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gisteren nog. Volgens de viroloog ging het in het geval van de Britse mutatie om een "mineure" variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. "We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo", aldus de professor.

Volledig scherm Boris Johnson kondigde gisteren strenge coronamaatregelen aan in Londen en in het zuidwesten van Engeland als gevolg van de snelle verspreiding van de virusvariant. © REUTERS

Verenigd Koninkrijk

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe variant echter tot 70 procent meer besmettelijk. Johnson kondigde gisterenavond strenge lockdownmaatregelen aan in Londen en het zuidwesten van Engeland omwille van de snelle verspreiding van de virusvariant.

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam 'SARS-COV-2 VUI 202012/01' kreeg, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn drie gevallen bekend in Denemarken en een in Australië.

Volledig scherm Eind vorige week was het nog bijzonder druk in de vertrekhal van Schiphol. © ANP

Dat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant is ontdekt, is iets om in het oog te houden, maar onverwacht is het nu ook weer niet, zo schreef onze krant vorige week. Want virussen muteren voortdurend. “Hoeveel mutaties er al bestaan van het coronavirus, is moeilijk in te schatten”, verklaarde professor Geert Leroux- Roels (UGent) aan onze redactie. “Zeker honderden, maar vermoedelijk meer. Dat we dat niet precies weten, komt omdat het niet mogelijk is al die kleine variaties in kaart te brengen.”

De nieuwe variant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, noopte de Nederlandse regering alvast tot het nemen van een drastische beslissing. Als gevolg van het vliegverbod staan op de websites van Schiphol en van KLM veel vluchten geannuleerd die vandaag uit Londen zouden binnenkomen. Op de site van KLM gaat het om acht vluchten. Schiphol meldt ook gecancelde vluchten van EasyJet.

