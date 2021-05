Nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik door hulpverleners in Congo

“Als ik jou werk geef, wat geef jij mij dan terug?”, stond in een WhatsApp-bericht dat door een van de vrouwen werd gedeeld. Volgens haar was het bericht van een Congolese man die ze in 2019 in een bar had ontmoet. Hij reed met een voertuig waar het logo van de WHO opstond. “Je bent een vrouw. Ik denk dat je weet wat je me kunt geven”, schreef de man in hetzelfde bericht. Nadat de vrouw seks had met de man, werd ze in dienst genomen bij de WHO als schoonmaakster. Toen ze later zwanger werd, werd ze gedwongen abortus te plegen.