Nieuwe beschuldigingen in Myanmar tegen afgezette regeringsleidster Aung San Suu Kyi

De bij een militaire staatsgreep afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft in een korte rechtszitting gevraagd om haar advocaten persoonlijk te kunnen spreken. Ze is gevangen gezet en de nieuwe machthebbers hebben een reeks beschuldigingen tegen haar aangevoerd. Vandaag kwam daar weer een beschuldiging bij die, net als eerdere verwijten, te maken heeft met de coronamaatregelen. De volgende zitting is op 26 april.

Volgens advocaat Min Min Soe is opnieuw een klacht ingediend wegens het overtreden van de Covid-19-beperkingen tegen de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. “Ze wordt vervolgd in zes zaken, vijf in Naypyidaw en een in Yangon", aldus Min Min Soe.

Het gerecht beschuldigt de 75-jarige van verschillende misdrijven, zoals schendingen van de buitenlandse handelswetten in verband met radio-uitrusting die in haar huis is aangetroffen. Onlangs nog startte de junta een rechtszaak voor vermoedelijke schending van een wet op staatsgeheimen, die dateert uit de koloniale tijd. De aanklacht kan leiden tot een celstraf van maximaal 14 jaar. De zwaarste klacht tot dusver is "aanzetten tot opruiing".

President Win Myint, die ook is opgepakt na de staatsgreep, wil eveneens een onderhoud met z'n advocaat. "We konden hen beiden zien op de rechtszaak via een videolink, en ze zagen er gezond uit", aldus de advocaat. Het is niet duidelijk waar ze opgesloten zitten.

Volledig scherm Volksprotest in Dawei (Myanmar) © AFP

Volksprotest

Op 1 februari greep het leger opnieuw de macht in het Zuidoost-Aziatische land. De democratische regering van Aung San Suu Kyi werd afgezet, na de zege van haar NLD-partij eind vorig jaar. Sindsdien is er aanhoudend volksprotest in de steden, waarbij het leger steevast de harde middelen niet schuwt om de menigte te verdrijven.

