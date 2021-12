Nieuwe beperkingen in Finland vanwege recordaantal besmettingen

Finse premier veront­schul­digt zich omdat ze tot 4 uur ‘s morgens uitging na hoogrisico­con­tact

De Finse premier Sanna Marin (36) is in het oog van de storm terechtgekomen nadat een foto van haar in een drukke nachtclub opdook, terwijl ze een hoogrisicocontact had gehad. Haar minister van Buitenlandse Zaken had even voordien positief getest voor Covid-19.

9 december