Nieuwe beelden tonen enorme ravage nadat reusachtig aquarium in Berlijns hotel ontploft: “Zeer uitzonderlijk dat zoiets gebeurt”

In de lobby van een hotel in hartje Berlijn is een gigantisch aquarium van zestien meter hoogte opengebarsten. De wereldberoemde Aquadom, geopend in 2004 en razend populair bij toeristen, is het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium van de wereld. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. Brokstukken vlogen tot op straat. Ook is er veel waterschade. Op videobeelden is de enorme ravage goed te zien. De politie meldt dat er twee gewonden zijn. Volgens marinebioloog Philippe Jouk van de Antwerpse Zoo is het “zeer uitzonderlijk” dat zoiets gebeurt.

Het aquarium, de ‘Aquadom’, heeft een kokervorm met ingebouwde transparante lift en bevindt zich in het Radisson Collection Hotel in het DomAquarée-complex aan de Karl-Liebknecht-Straße in het centrum van Berlijn.

Rond 5.45 uur was er een heel harde knal, aldus de politie. Delen van de gevel van het hotel vlogen de straat op. “Het aquarium is beschadigd, er lekt water”, zo meldde de brandweer op Twitter. In het hotel zijn zeker 100 hulpverleners aan het werk. Volgens de politie raakten twee mensen gewond door rondvliegend glas. Zij zijn met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. In het aquarium bevindt zich een ingebouwde lift - indien iemand daarin had gezeten op het moment van het ongeluk, had die persoon waarschijnlijk geen kans gehad om te overleven, vertelde de brandweer aan ‘Focus’.

“Overal liggen dode vissen”, meldden getuigen. Naar schatting werden 1.500 vissen de dupe. Ze lagen verspreid in het gebouw en op straat.

Volgens de brandweer liep een groot deel van het water waarschijnlijk via de deuren op de begane grond de straat op en vervolgens in de riolen. Er werd niet veel water aangetroffen in de kelderverdieping.

De explosie was zo hevig dat zelfs twee seismografen in Berlijn de trillingen registreerden.

Het verkeersinformatiecentrum van Berlijn twitterde dat de Karl-Liebknecht-Straße, waar het hotel met het aquarium is gevestigd, was afgesloten. De locatie is zeer dicht bij de Alexanderplatz in de Duitse hoofdstad, met de bekende televisietoren.

Quote Vroeg in de ochtend hoorde ik een enorme explosie. Ik begreep helemaal niet wat er gebeurde Iva Yudinski

Iva Yudinski was een van de ongeveer 350 gasten in het Radisson Blu Hotel. “Vroeg in de ochtend, rond 6 uur, hoorde ik een enorme explosie, een donderslag”, vertelt ze aan ‘Bild’. “Ik begreep helemaal niet wat er gebeurde. Ik belde mijn vriendin en ging naar haar kamer. Van daaruit zagen we het ontplofte aquarium en alle vernielingen. Alles staat onder water.”

Ook Christian logeerde met zijn echtgenote in het hotel. “We hoorden een luide knal. Toen schrokken we wakker. Mijn vrouw zei dat er iets langs het raam vloog. (...) Ik stond kort daarna op en zag dat het aquarium, dat gisteren nog overeind stond, was ingestort.”

Rond 8.20 uur werden alle hotelgasten verzocht om het hotel te verlaten. Zij zijn inmiddels ondergebracht in nabijgelegen hotels.

Quote Het gaat niet om een klein scheurtje waaruit het water is ontsnapt, maar het hele aquarium is abrupt gebarsten Woordvoerder brandweer

Aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet. Volgens ‘Bild’ is de oorzaak van de explosie ‘materiaalmoeheid’. Dat is een proces waarbij materiaal onder aanhoudende druk bezwijkt. ‘Die Welt’ meldt dat er na een eerste inspectie mogelijk sprake is van een technisch mankement. Volgens de brandweer werd de gigantische tank in één klap vernietigd. “Het gaat niet om een klein scheurtje waaruit het water is ontsnapt, maar het hele aquarium is abrupt gebarsten.”

De AquaDom werd pas in de zomer heropend na een 2,5 jaar durende renovatie met een kostprijs van 2,6 miljoen euro. Siliconen afdichtingen werden vervangen en het vat van 11,5 meter doorsnee werd grondig gereinigd.

“Zeer uitzonderlijk”

“Op zich is het inderdaad zeer uitzonderlijk dat zoiets gebeurt”, vertelt Philippe Jouk, marinebioloog bij de Zoo van Antwerpen, aan onze redactie. “Maar ik kan me niet uitspreken over wat er exact is gebeurd”, zegt hij. Officieel is de oorzaak immers nog niet gekend. In de Antwerpse Zoo heeft het grootste aquarium - het Rifaquarium - een volume van 300.000 liter, maar daar is de druk veel minder groot dan bij de ontplofte Berlijnse cilinder, legt de marinebioloog uit.

Quote Alle aquaria krijgen ooit wel eens met een lek te maken, maar dat is dan meestal makkelijk op te lossen Marinebioloog Philippe Jouk

“Alle aquaria krijgen ooit wel eens met een lek te maken, maar dat is dan meestal makkelijk op te lossen. Maar met zo’n cilindervorm ligt dat natuurlijk veel moeilijker. Normaal moet je dan eerst alle dieren evacueren vooraleer je het aquarium gecontroleerd laat leeglopen.”

Volgens het hotel ging het om het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium van de wereld. Het bevat zo’n miljoen liter water. De attractie werd dagelijks schoongemaakt door drie á vier duikers. De 1.500 tropische vissen hadden iedere dag zo’n 8 kilo aan visvoer nodig. Via de ingebouwde lift konden bezoekers de tropische waterwereld aanschouwen. Een tochtje duurde 25 minuten. Tickets voor de Aquadom kostten 19 euro. Al een geluk dat de attractie nog niet was geopend tijdens het incident.

Met de bouw van de attractie was zo’n 12,8 miljoen euro gemoeid. In het complex is ook Sea Life gevestigd, een toeristenattractie met aquaria.

