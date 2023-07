Nieuwe beelden tonen arrestatie seriemoordenaar (59) in New York: hoe pizzakorst tot doorbraak in cold case leidde

UpdateDe autoriteiten in de Amerikaanse staat New York hebben donderdag een man opgepakt die betrokken zou zijn bij een reeks onopgeloste moorden op Long Island. De 59-jarige Rex Heuermann zou al zeker verantwoordelijk zijn voor de dood van drie vrouwen, maar is ook de hoofdverdachte in andere moordzaken. Zo werden sinds 2010 menselijke resten van zeker elf slachtoffers gevonden op het eiland. Opmerkelijk: een niet-opgegeten pizzakorst die Heuermann had weggegooid deed hem uiteindelijk de das om.

De 59-jarige Rex Heuermann is de eerste verdachte die in de zaak is gearresteerd. Hij wordt in ieder geval aangeklaagd voor de moord op zeker drie vrouwen: Melissa Barthelemy, Megan Waterman en Amber Costello. Het gaat meer bepaald om de zogenaamde Gilgo Beach-moorden, geportretteerd in de Netflix-film ‘Lost Girls’ uit 2020. De moorden houden lokale autoriteiten al jaren bezig en leidden al meermaals tot tegenstrijdige theorieën over de vraag of er een seriemoordenaar in de regio actief was. Het is het grootste moordonderzoek ooit op Long Island.

De eerste menselijke resten werden in 2010 gevonden op een afgelegen stuk strand. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar een 23-jarige vermiste prostituee, die zeven maanden eerder verdween na een ontmoeting met een klant. De menselijke resten bleken daarentegen van een andere vrouw te zijn. Twee dagen later werden in de buurt nog meer stoffelijke resten, van drie anderen, gevonden. Geen van hen was de vermiste prostituee naar wie werd gezocht, dus breidde de politie het zoekgebied uit.

Elf lichamen

In totaal werden de lichamen van elf mensen gevonden op verschillende delen van het eiland. Meerdere slachtoffers, onder wie Barthelemy, Waterman en Costello, waren voorafgaand aan hun dood actief in de prostitutie en zouden onlineadvertenties hebben geplaatst. Maar er werden ook menselijke resten gevonden van een peuter, een Aziatische man en een vrouw die al tientallen jaren vermist was. Mogelijk allemaal slachtoffers van dezelfde seriemoordenaar.

In 2020 werd een riem gevonden met daarop de mogelijke initialen van de verdachte, waarna de autoriteiten een website lanceerden waar mensen tips konden inzenden. De verdachte, Heuermann dus, werd uiteindelijk donderdag gearresteerd. Vrijdagochtend lokale tijd werd hij voorgeleid en liet hij via zijn advocaat weten dat hij onschuldig is. Volgens CNN is Heuermann een architect en woont hij met zijn vrouw en kinderen in Manhattan, New York.

“Sadistische, marteling-gerelateerde pornografie”

In januari 2022 stelden de lokale autoriteiten een onderzoeksteam samen met als doel de cold case definitief op te lossen. In maart van datzelfde jaar kreeg het team een Chevrolet Avalanche in het vizier die op naam van Heuermann stond. Een getuige zou diezelfde wagen gespot hebben rond de periode waarin Amber Costello, die voor het laatst gezien werd in september 2010, verdween. Het voertuig van de verdachte werd in beslag genomen.

De speurders konden ook de telefoongegevens van Heuermann verkrijgen. Daaruit bleek dat hij steeds wegwerptelefoons gebruikte om contact op te nemen met de drie vrouwen voordat ze als vermist werden opgegeven. De aanklagers beweren dat de vijftiger de gsm’s na iedere moord weggooide.

De man had bovendien verschillende e-mailadressen en een Tinder-account die hij gebruikte om sekswerkers te contacteren. Daarnaast toonden de surfgegevens van Heuermann aan dat hij regelmatig op het internet zocht naar artikels over de verdwijning van de vrouwen, maar ook naar “sadistische, marteling-gerelateerde pornografie en kinderpornografie”, klinkt het.

Pizzakorst

Uiteindelijk was het een pizzakorst die tot een doorbraak leidde. Zo waren eerder al menselijke haren gevonden op de lichamen van Barthelemy, Waterman en Costello. “Maar omdat de haartjes daar al zo lang lagen, waren ze beschadigd en kon er geen traditionele DNA-analyse op worden uitgevoerd”, aldus de onderzoekers. Later, in 2020, werd een meer geavanceerde analyse gedaan, die aantoonde dat het haar afkomstig was van een man.

Heuermann werd sinds begin 2022 in de gaten gehouden. Afgelopen januari zagen speurders hem een pizzadoos in een vuilbak gooien in Manhattan. Door middel van het DNA op een overgebleven korst van de pizza kon een test worden uitgevoerd om na te gaan of er een match met de gevonden haren was. En inderdaad: de resultaten van de analyse toonden enkele maanden later aan dat het DNA op de pizzakorst overeenkwam met de haren. Er was dus nog weinig twijfel over het feit dat de 59-jarige Heuermann de drie vrouwen had vermoord.

De vijftiger is ook de hoofdverdachte van de andere moorden, maar daarover moet verder onderzoek nog zekerheid brengen.

