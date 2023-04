Nieuwe batch gelekte documenten zoomt in op Russische oorlogsmachine vol intern wantrouwen: “FSB denkt dat leger aantal Russische slachtoffers verdoezelt”

De onenigheid en interne ruzies binnen de Russische regering over de oorlog in Oekraïne, lijken nog scherper en dieper te gaan dan al werd gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe partij geheime documenten van de Amerikaanse overheid die online is gelekt, schrijft ‘The New York Times’. De documenten schetsen volgens de krant een beeld van een Kremlin dat ruziet over het aantal Russische doden en gewonden in Oekraïne. De Russische veiligheidsdienst FSB beschuldigt het Russische leger ervan de omvang van het aantal Russische slachtoffers “te verdoezelen”.

De nieuwe documentenreeks bestaat uit in totaal 27 pagina’s - gedeeld in foto’s en soms met missende bladzijdes - en toont volgens ‘The New York Times’ aan hoe diep de Amerikaanse spionagediensten in bijna elk onderdeel van het Russische inlichtingenapparaat en de militaire commandostructuur zijn binnengedrongen. En het toont dus ook dat er binnen het Russische apparaat serieus wat disharmonie zit.

Wantrouwen

Zo stellen de Amerikaanse geheime diensten in één document dat de belangrijkste Russische geheime dienst, de FSB, het Russische ministerie van Defensie ervan heeft “beschuldigd” “het aantal Russische gesneuvelden in Oekraïne te verdoezelen”.

Het document stelt dat de FSB in discussies binnen het Kremlin twijfelt aan de officiële telling van het aantal doden en gewonden door Defensie. Zo wordt er geopperd dat zij niet eens de doden en gewonden meetellen die vallen bij de Russische Nationale Garde, of bij de Wagner-huursoldaten - die zeer grote verliezen zouden lijden, met name bij de strijd om de stad Bachmoet - of bij de strijders die worden ingezet door Ramzan Kadyrov, de leider van de Zuid-Russische republiek Tsjetsjenië.

Het rapport beschrijft meer algemeen “onwil” en “een aanhoudende terughoudendheid” van militaire ambtenaren om slecht nieuws door te geven hogerop in de commandostructuur.

Tegenstrijdige acties

De bevinding van de Amerikanen dateert van 28 februari en lijkt te zijn gebaseerd op onderschepte communicatie, aldus ‘The New York Times’. Volgens de krant bieden de documenten een aaneenschakeling van verschillende redenen die verklaren waarom de Russische president Vladimir Poetin na meer dan 13 maanden oorlog er nog niet in is geslaagd een militaire overwinning in Oekraïne te behalen, hoewel een blitzkrieg het plan was. Daarbij dus bijvoorbeeld een niet te negeren machtsstrijd met vingerwijzen tussen Russische instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van de oorlog, zoals de FSB en het ministerie van Defensie.

Bovendien ondernemen de diverse Russische strijdkrachten die in Oekraïne zijn ingezet soms “tegenstrijdige acties”, die de militaire inspanningen van Rusland “ingewikkelder” maken, valt elders nog te lezen.

Een andere slide van 23 februari besluit dat Rusland er “niet in geslaagd is om de massale toevoer van westerse wapens en uitrustingen naar Oekraïne te verstoren”. “Het ‘gehavende’ militaire apparaat van de Russen zal daar ook niet snel in slagen”, klinkt het.

“Dichter bij de 110.000”

Het geschatte aantal omgekomen Russische militairen loopt sterk uiteen. De FSB schat het werkelijke aantal Russen die gedood zijn of gewond zijn geraakt in de strijd in Oekraïne “dichter bij de 110.000", aldus het nieuwe document. Dat zegt niet welke telling het Russische ministerie van Defensie er dan wel op nahoudt, maar de laatste keer dat het ministerie publiekelijk een dodentol naar buiten bracht was in september vorig jaar, toen de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe verklaarde dat 5.937 Russische soldaten omgekomen waren sinds de start van de ‘speciale militaire operatie’.

Amerikaanse diensten hebben het Russische verlies eerder op ongeveer 200.000 soldaten geschat. Een ander gelekt document spreekt over 189.500 tot 223.000 Russische doden en gewonden tot februari, waaronder 43.000 doden, en van 124.500 tot 131.000 Oekraïense doden en gewonden, waaronder 17.500 doden.

Ruzie over munitie

De nieuwe documenten geven ook nog verse details over een zeer publieke discussie in februari tussen Wagner-baas Yevgeny Prigozhin en Moskou, over een gebrek aan munitie voor de Wagner-strijders in Oekraïne. “Jullie eten zonder gêne op gouden borden en laten jullie kinderen op vakantie gaan naar Dubai, terwijl Russische soldaten sterven in loopgraven”, fulmineerde de Wagner-baas in een geluidsopname. President Poetin zou persoonlijk de zaak hebben proberen op te lossen door Prigozhin en Sjogjoe samen te brengen in een meeting die op 22 februari zou hebben plaatsgevonden.

Het nieuwe materiaal dat ‘The New York Times’ in handen heeft gekregen, werd aanvankelijk gepost op een van de Discord-servers waar de eerste beruchte set gelekte geheime documenten ook is verschenen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zaterdag een onderzoek geopend naar de zaak. Bedoeling is om de bron van de lekken te achterhalen en de echtheid van de documenten te onderzoeken.

Volgens ‘The Washington Post’, die Amerikaanse verantwoordelijken citeert, lijkt een deel van de documenten vervalst. Het grootste deel komt echter overeen met de rapporten van de CIA die circuleren in het Witte Huis, het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus de krant. Volgens de krant zou een persoon die op een militaire basis werkte de documenten hebben meegenomen.

Ook ‘The New York Times’ schrijft dat veel documenten authentiek lijken, maar dat hooggeplaatsten bij de inlichtingendiensten tegelijkertijd waarschuwen dat sommige documenten zijn aangepast. De documenten kunnen ook verouderde of onjuiste informatie bevatten.

De krant legde het nieuwe arsenaal documenten voor aan verschillende Amerikaanse functionarissen. Hoewel zij de informatie niet tegenspraken, wilden en konden ze de papieren niet onafhankelijk verifiëren. De authenticiteit ervan is dus niet door de veiligheidsdiensten bevestigd.

