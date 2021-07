Nieuwe arrestatiegolf op Cuba na grote protesten tegen regering

Tweede dode gevonden na zware explosie op industrie­ter­rein in Noor­drijn-Westfalen, verschil­len­de werknemers nog vermist

27 juli Het West-Duitse Leverkusen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is opgeschrikt door een explosie op het Chempark, een bedrijventerrein voor de chemische industrie. Aanvankelijk was er sprake van één dode, maar dinsdagavond meldde de uitbaters van Currenta - de eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie waar de ontploffing plaatsvond - dat er een tweede dode gevonden was. Het aantal gewonden is al opgelopen tot 31, waarvan er vijf intensieve zorgen krijgen. Eerder meldde Currenta dat er nog vier werknemers vermist worden.