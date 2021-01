Nieuwe Amerikaanse Congres voor het eerst bijeengekomen

De Democraten hebben in november hun meerderheid in het Huis kunnen verdedigen, zij het krap. In het vorige, 116de, Congres hadden de Republikeinen de meerderheid in de machtige Senaat.

Georgia beslist over Senaat

Maar de samenstelling van de Senaat is nog niet rond. Woensdag is er in Georgia een tweede ronde voor de twee zetels van de Senaat die nu in Republikeinse handen zijn. Snoepen de Democraten die af, dan zijn beide blokken even sterk. Al hebben de Democraten een voetje voor, want bij staken van stemmen geeft de stem van de vicepresident de doorslag. Dat is nu nog de Republikein Mike Pence, vanaf 20 januari is dat de Democrate Kamala Harris.