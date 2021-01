Nieuwe Amerikaanse buitenlandminister belooft allianties "nieuw leven in te blazen"

"We kunnen onze belangrijkste allianties nieuw leven inblazen, zodat ze vermenigvuldigers worden van onze invloed over de wereld. Samen zijn we veel beter in staat om de bedreigingen die Rusland, Iran en Noord-Korea vormen, tegen te gaan en zo de democratie en de mensenrechten te verdedigen", zei hij wanneer hij de zitting voor de Senaat opende, volgens de tekst die door zijn team werd verspreid. De senatoren moeten de komende dagen stemmen over zijn benoeming.

De banden met voornamelijk Europese bondgenoten, die onder druk staan na Trumps presidentschap, aanhalen is een van de voornaamste prioriteiten van Joe Biden in zijn buitenlands beleid. Verder wil hij tonen dat Amerika "terug is" op het internationale toneel en in multilaterale kringen, ook daar in tegenstelling tot de soevereine en unilaterale visie van Trump.

Amerikaans leiderschap

"Het Amerikaanse leiderschap telt nog", pleit Blinken. "Als we niet meer op de eerste plaats staan, kunnen er twee dingen gebeuren: ofwel probeert een ander land onze plaats in te nemen, maar waarschijnlijk niet met dezelfde waarden of interesses, ofwel doet geen enkel land iets, en ontstaat er chaos", legt hij uit met een argument dat toekomstig president Biden zeer nauw aan het hart ligt.

Quote We hebben nog wat werk voor de boeg om ons imago in het buitenland te verbeteren Anthony Blinken

Blinken heeft vertrouwen in de mogelijkheden van de Verenigde Staten, maar geeft toe dat het alleen niet lukt. "We hebben nog wat werk voor de boeg om ons imago in het buitenland te verbeteren. Bovendien kan geen enkele grote uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, worden opgelost door een land dat alleen werkt, zelfs een land zo machtig als de Verenigde Staten", onderstreept hij, "maar we zijn zelfzeker, want als we het beste van onszelf geven, is Amerika het beste land om andere landen in te zetten voor het algemeen goed."

Op die manier hoopt hij de coronacrisis goed door te komen, en verder het hoofd te bieden aan de bedreiging die de klimaatverandering met zich brengt.

Blinken adviseert Joe Biden al lange tijd over buitenlands beleid en was de nummer twee van de Amerikaanse diplomatie onder president Barack Obama.