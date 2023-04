Nieuwe AI-tools brengen overleden dierbaren weer tot leven

De “Coemo” speaker van Tomy Co. is een van de nieuwste AI-producten die in staat is om mensen na te bootsen door te leren hoe ze spreken en denken. Met deze speaker kan de gebruiker kinderverhalen laten voorlezen in de stem van zijn of haar familieleden en vrienden. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld een moeder ongeveer 15 minuten lang eenvoudige zinnen te laten voorlezen in een app.