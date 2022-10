Nieuwe aanklachten tegen Kremlincriticus Navalny: "Ik ben een crimineel genie”

Wie is Rachid N., de tweede hoofdver­dach­te in moordzaak 12-jarige Lola? “Hij bracht moordena­res Dahbia B. naar zijn apparte­ment”

Naast de 24-jarige Dahbia B., de vrouw die het 12-jarige Franse meisje Lola vermoordde en haar lichaam in een reiskoffer verstopte, is ook Rachid N. een verdachte in de moordzaak. De 43-jarige man was de chauffeur van Dahbia B. Hij bracht B., alsook de reiskoffer met Lola’s lichaam, naar zijn appartement in Asnières-sur-Seine, op zo’n acht kilometer van Parijs. Daar verschuilde Dahbia B. zich enkele uren.

