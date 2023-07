Nieuwe aanklachten in zaak tegen Trump rond achterhouden documenten

Nog een laatste knuffel voor ze stierven van ontbering in Libische woestijn: de hartbreken­de foto van moeder en dochter in niemands­land na gedwongen deportatie

Ze kwamen uit Ivoorkust en belandden in Tunesië in de hoop dichter bij hun droom te komen: een beter leven in Europa. Maar nadat Dosso Fati en haar dochter Marie (6) werden verdreven naar het niemandsland tussen Tunesië en Libië, werd de woestijn hun graf. Zonder water en voedsel restte hen enkel nog een laatste knuffel. Het is zo dat de Libische journalist Ahmad Khalifa hen vereeuwigde.