Nieuw-Zeelandse premier stelt nieuwe, diverse regering voor

Dag na monsterze­ge Ardern is coronavi­rus terug in Nieuw-Zee­land

18 oktober Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een nieuwe lokale besmetting van het coronavirus in Nieuw-Zeeland vastgesteld. Volgens de gezondheidsautoriteiten is de besmette persoon vroeg opgespoord en is het risico op overdracht beperkt. Het nieuws komt de dag nadat premier Jacinda Ardern mede dankzij haar kordate coronabeleid met haar Labourpartij een monsterzege boekte bij de verkiezingen.