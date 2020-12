Nieuw-Zeelandse premier biedt excuses aan voor fouten in aanloop naar aanslagen Christchurch

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft excuses aangeboden voor fouten die de politie en de inlichtingendiensten hebben gemaakt in de aanloop naar de aanslagen in Christchurch. Ze zei er direct bij dat de bloedige aanval niet te voorkomen zou zijn geweest.

Een Australische man, Brenton Tarrant, schoot in maart vorig jaar 51 mensen dood bij twee moskeeën in de stad. Kort daarna stelde de regering een commissie in, die moest onderzoeken of de overheid fouten heeft gemaakt in de aanloop naar de aanslagen.

Uit het 792 pagina's tellende rapport blijkt dat de veiligheidsdiensten van Nieuw-Zeeland ‘bijna uitsluitend’ gericht waren op de dreiging van islamitisch terrorisme en daardoor weinig oog hadden voor dreiging uit andere hoeken van de samenleving. Ook zou de politie onvoldoende controle hebben uitgeoefend bij het afgeven van vuurwapenvergunningen.

De premier verontschuldigde zich daarvoor. “In de toekomst moeten we ervoor zorgen dat de middelen voldoende worden gericht op de reeks bedreigingen waarmee Nieuw-Zeeland wordt geconfronteerd. Elke Nieuw-Zeelander verdient een systeem dat zijn best doet om alle burgers te beschermen. De commissie concludeert niet dat de aanslagen voorkomen hadden kunnen worden, maar we hadden meer kunnen doen en daarvoor maak ik mijn excuses.”

Volledig scherm De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern © AFP

Nieuwe wetten

De onderzoekscommissie doet 44 aanbevelingen om aanslagen zoals die in Christchurch in de toekomst te voorkomen. Premier Ardern heeft gezegd dat ze die volledig gaat overnemen. Een van de belangrijkste adviezen is het oprichten van een nieuwe inlichtingendienst, die zich vooral moet bezighouden met contraterrorisme en onderzoek naar terreurdreiging. Ook komen er nieuwe wetten die digitaal haat zaaien moeten bestrijden en wordt er een programma ontwikkeld om tekenen van radicalisering eerder te leren herkennen.



Dader Brenton Tarrant, die bekend heeft 51 personen te hebben doodgeschoten en 40 mensen heeft geprobeerd te vermoorden, werd in augustus veroordeeld tot levenslang. Een straf zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Het was de eerste keer dat Nieuw-Zeeland die strafmaat oplegde. Tarrant, die zegt geïnspireerd te zijn door de extreemrechtse Noorse massamoordenaar Anders Breivik, zond de slachting die hij aanrichtte live uit op sociale media. Er vielen 50 gewonden.