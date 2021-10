Nieuw-Zeelandse politie reageert geweldig op aandoenlijke noodoproep van jongetje (4) over zijn speelgoed

Amsterdam­mer die maanden­lang moord op Nederland­se premier Rutte besprak: “Ik weet niet wat me bezielde”

20 oktober Yavuz O. (22) uit Amsterdam chatte maandenlang in het openbaar over het vermoorden van Nederlandse politici en premier Mark Rutte in het bijzonder. “Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan", zei hij daarover in een verhoor tegen de politie. “Ik weet niet wat me bezielde”, klonk het vandaag dan weer in de rechtbank in Den Haag.