Nieuw-Zeelandse politie heeft voorstel tegen comazuipen bij studenten: “Open meer pubs”

Dunedin ligt vlakbij Otago, de oudste universiteit in Nieuw-Zeeland. De stad staat bekend om zijn goedkope huurprijzen en wilde straatfeesten. Nu het nieuwe semester begint, zakken opnieuw 20.000 studenten af naar Dunedin. Klaar om te studeren... en te feesten. Het coronavirus is dan ook voor een groot deel uitgeroeid in Nieuw-Zeeland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor de hulpdiensten is de komst van de feestvierders een ware hel. De ziekenhuisopnames stijgen enorm door alcoholvergiftigingen. Ook moeten veel studenten naar het ziekenhuis, door verwondingen die ze hebben opgelopen tijdens relletjes.

De lokale politie vindt dat er meer moet worden gedaan. Daarom riep sergeant Ian Paulin op de Nieuw-Zeelandse radiozender RNZ op om meer pubs te openen. Veel studenten kiezen er nu voor om te drinken op hun kot, met drank uit goedkope winkels. “Als we de feestvierders in een paar grote gebouwen met de juiste vergunningen zetten, kunnen we het drankmisbruik veel beter controleren”, klinkt het.

Volledig scherm Drank in de winkel kopen, is veel voordeliger dan in een bar. © afp

Toch is Paulin niet overtuigd dat het voorstel zomaar kan worden uitgevoerd: “Zolang er het prijsverschil is tussen de drank in cafés en in winkels, zullen jongeren blijven feesten op hun kot.”

“Een glas wijn in een bar of pub kost in Nieuw-Zeeland tussen de 4 en 9 euro. In een supermarkt kan je een volledige fles kopen voor 4 euro. Een gemiddelde student uit Nieuw-Zeeland krijgt zo’n 150 euro per week”, aldus de Britse krant The Guardian.