Nieuw-Zeelandse man (26) verliest maar liefst zeven familieleden in tragisch auto-ongeval: “In enkele seconden was alles weg”

Benzine­prij­zen stijgen niet alleen in België: weldoener betaalt benzine voor vreemden in Californië

De benzineprijzen in België gaan door het dak, maar ook in de Amerikaanse staat Californië zijn de prijzen aan de pomp duur. Wilde weldoener Ray Walter helpt daarom verschillende mensen aan het tankstation. Hij tankt hun wagen vol en betaalt daarna ook de rekening. “De reacties zijn overweldigend”, vertelt Walter. “Eerst hielpen we één persoon per week. Nu werken we zelfs niet meer per dag, maar per uur.

17:57