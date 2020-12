Nieuw-Zeelanders luiden 2021 in op 'normale' wijze, met grote feesten en vuurwerk

In het meest oostelijke deel van de wereld is 2021 al begonnen: de inwoners van de eilanden Samoa en Kiribati in de Stille Oceaan hebben om 11 uur Belgische tijd het nieuwe jaar ingeluid. In beide landen is de nieuwjaarsstemming eerder bedrukt door de coronapandemie. Hoewel zich op Kiribati nog geen coronabesmettingen hebben voorgedaan en op Samoa het eerste geval half november werd gemeld, is het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen afgelast. Buitenlandse toeristen mogen de eilanden dezer dagen niet bezoeken.

Een kwartier later was het de beurt aan de inwoners van de Nieuw-Zeelandse Chathameilanden, en om 12.00 uur volgde de rest van Nieuw-Zeeland. Daar werd de jaarwisseling wél gevierd zoals gewoonlijk, met grote feesten en vuurwerk, een zeldzaamheid in dit coronajaar. Omdat er in Nieuw-Zeeland geen coronabesmettingen zijn, konden de meeste evenementen in Nieuw-Zeeland gewoon doorgaan, zonder maximumaantallen voor bezoekers en zonder beperkingen vanwege de volksgezondheid.

In Auckland, de grootste stad van het land, werd een lichtshow geprojecteerd op de voornaamste gebouwen van de stad. Daarna, om middernacht, barstte een vijf minuten lange vuurwerkshow los.

In Gisborne, ook op het Noordereiland, is het driedaagse muziekfestival Rhythm and Vines bezig. Zo'n 20.000 festivalgangers werden verrast toen volksgezondheidsfunctionaris Ashley Bloomfield op een groot scherm verscheen. De topambtenaar was te zien en te horen met een remix van veiligheidswaarschuwingen die hij samen met een dj had gemaakt.

Volledig scherm Inwoners van Sydney worden gevraagd om zo veel mogelijk thuis te blijven tijdens de jaarwisseling. © AP

Om 14.00 uur onze tijd is het de beurt aan Australië, al zal het daar zonder veel feestgedruis zijn. In Sydney, waar om middernacht het traditionele vuurwerk wordt afgestoken boven de haven, woedt een corona-uitbraak. Premier Gladys Berejiklian van deelstaat New South Wales heeft inwoners opgeroepen de vuurwerkshow thuis te bekijken. Het spektakel duurt dit jaar ook maar 7 minuten, korter dan gebruikelijk. Australiërs die zonder geldige reden toch een kijkje gaan nemen in de haven, riskeren een boete. Er worden bovendien hekwerken neergezet om mensen op afstand te houden.

De lokale krant Sydney Morning Herald bericht dat het donderdag uitzonderlijk rustig was op plaatsen waar zich normaliter grote groepen mensen verzamelen. Zo waren de trappen bij het beroemde Sydney Opera House leeg. Ook op andere locaties waar het normaliter dringen is om een goede plek te bemachtigen, bleef het rustig.

De rest van de wereld moet de overgang van 2020 naar 2021 anders dan anders en vooral in beperkte kring vieren. In zo goed als alle Europese landen gelden strenge regels en zijn grote bijeenkomsten verboden. Vuurwerkshows worden afgelast of zijn verboden voor publiek. Ook in de Verenigde Staten schrappen heel wat steden de geplande festiviteiten vanwege de coronapandemie.