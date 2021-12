Nieuw-Zeeland verbiedt sigaretten voor toekomstige generaties

Spaargids.be Bang dat je skivakan­tie in het water zal vallen? Zo kan je annuleren of omboeken

Nadat het skiseizoen vorig jaar vanwege de coronapandemie voor velen in het water viel, weet niemand met zekerheid wat 2022 zal brengen. Wie een ski- of snowboardvakantie boekt, dekt zich dus best in tegen mogelijke lockdownscenario’s of reisrestricties. Spaargids.be gaat voor je na welke garanties de touroperators bieden en wanneer bijkomende annulatieverzekeringen aangewezen zijn.

