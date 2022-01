Nieuw-Zeeland stuurt schepen met levensmiddelen en hulpverleners naar Tonga

Nieuw-Zeeland stuurt vandaag twee schepen met levensnoodzakelijke goederen naar Tonga. Wellington besliste om een formeel verzoek om hulp niet af te wachten vanuit Tonga. Doordat de communicatie verbroken is, is nog altijd onduidelijk is wat de precieze impact is van de vulkaanuitbarsting van vorige week. Inmiddels is het officiële dodental opgelopen tot twee.