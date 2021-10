Nieuw-Zeeland stuurt nationale tovenaar (88) na 23 jaar de laan uit

Ian Brackenbury Channell wordt in Christchurch al decennialang gewoon The Wizard (de tovenaar) genoemd. Hij werd geboren in Engeland, maar kwam eerst in Australië en daarna, in 1976, in Nieuw-Zeeland terecht. Hij begon al snel op openbare plaatsen in Christchurch de menigte toe te spreken en te entertainen met tovenarij. Het stadsbestuur wou hem aanvankelijk weg uit het straatbeeld, maar The Wizard was toen al zo populair dat hij zijn gangen mocht blijven gaan.

In 1990 vroeg de toenmalige premier Mike Moore aan Ian Brackenbury Channell of hij niet de ‘Tovenaar van Nieuw-Zeeland’ wou worden. “Ik ben bezorgd dat uw tovenarij niet ter beschikking staat van de hele natie”, schreef Moore in een officiële brief. “Ik stel daarom voor dat u dringend mijn voorstel overweegt om de tovenaar van Nieuw-Zeeland, Antarctica en relevante offshore-gebieden te worden... Ongetwijfeld zullen er gevolgen zijn op het gebied van spreuken, zegeningen, vervloekingen en andere bovennatuurlijke zaken die buiten de bevoegdheid van de premier vallen.”

Zo werd zijn carrière als tovenaar van Nieuw-Zeeland gelanceerd. Zijn thuisbasis was Christchurch, maar hij voerde zijn regendansen niet alleen in Nieuw-Zeeland maar ook in Australië uit. In 2009 kreeg hij een ereteken van de overheid van Nieuw-Zeeland. Maar hij lag ook onder vuur voor vrouwonvriendelijke uitspraken. In een televisieprogramma zei hij dat vrouwen “hun sluwheid gebruiken om dikke mannen te krijgen”. Hij verkondigde ook dit: “Ik hou van vrouwen, ik vergeef ze de hele tijd. Ik heb er tot nu toe ook nog nooit een geslagen. Sla nooit een vrouw, want ze krijgen te gemakkelijk blauwe plekken en ze zullen het aan de buren en aan hun vrienden vertellen... En dan zit je met een groot probleem”.

Deel van de geschiedenis

De gemeenteraad van Christchurch heeft de Wizard nu bedankt voor bewezen diensten aan de stad de voorbije decennia en heeft het lopende contract met hem verbroken. Dat was goed voor 9.700 euro per jaar. In totaal pompte Christchurch dus ruim 223.000 in de diensten van de tovenaar de voorbije 23 jaar.

Reden voor het ontslag is dat Christchurch een nieuwe weg wil inslaan qua toerisme en promotie. Volgens de woordvoerster willen ze “een levendige, diverse, moderne stad in de kijker zetten die aantrekkelijk is voor bewoners, binnenlandse en internationale bezoekers, nieuwe bedrijven en geschoolde gastarbeiders”. Ze voegde eraan toe dat het een moeilijke beslissing was en dat de Wizard “voor altijd deel zal uitmaken van geschiedenis”. Volgens de tovenaar zelf past hij niet meer bij “de vibes” van de stad en is hij een provocateur. “Dat betekent dat ik saai en oud ben, maar er is niemand zoals ik in Christchurch. Het is gewoon dat ze me niet mogen omdat ze saaie, oude bureaucraten zijn en omdat iedereen mij graag heeft en niemand hen”, aldus de Wizard.

De bejaarde man is heel bekend in Christchurch, maar de laatste jaren was hij er veel minder in het openbaar te zien. Toch steigeren nu heel wat inwoners omdat de stad de tovenaar niet meer wil betalen.

De tovenaar zal geen vloek uitspreken over de gemeenteraad, omdat hij naar eigen zeggen zegeningen verkiest. “Ik schenk kinderen gelukzalige dromen en een goede gezondheid, en ik wil bureaucraten menselijker maken”, zei hij.