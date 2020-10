Nieuw-Zeeland stemt voor legaliseren euthanasie

UPDATE Aanslagple­ger (21) Nice kwam via Lampedusa Europa binnen

29 oktober De Franse president Emmanuel Macron zet militairen in om de bewaking van scholen en kerken op te voeren. Aanleiding is de terreuraanslag van vanochtend bij de basiliek in het Zuid-Franse Nice. Hierbij kwamen drie personen om het leven. De Tunesische verdachte (21) zou begin deze maand via het Italiaanse Lampedusa Europa zijn binnengekomen. “We worden aangevallen wegens onze waarden, onze waarden van vrijheid en ons verlangen niet voor terreur te wijken”, aldus Macron vanmiddag in Nice.