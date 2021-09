Nieuw-Zeeland probeerde al jaren tevergeefs dader aanval Auckland uit te zetten

Biden bezoekt volgende week rampgebie­den in noordoos­ten van VS

4 september De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt komende week de rampgebieden in het noordoosten van de Verenigde Staten waar uitlopers van orkaan Ida lelijk huisgehouden hebben. Het Witte Huis deelde zaterdag mee dat Biden dinsdag in Manville, in de staat New Jersey, en in het New Yorkse stadsdeel Queens is om zich een beeld te vormen van de stormschade.