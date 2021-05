Nieuw-Zeeland ontslaat negen grensarbeiders die vaccinatie weigerden

Van al het personeel aan de grenzen van Nieuw-Zeeland dat gevraagd werd zich voor de uitoefening van hun job te laten vaccineren tegen het coronavirus, kreeg 95 procent een eerste prik en is 85 procent volledig gevaccineerd. De beoogde 100 procent werd dus niet gehaald. Premier Jacinda Ardern had in februari gezegd dat de overheid de vaccinatie niet zou verplichten voor grenswerkers en dat wie het coronavaccin weigerde, ergens achter de schermen een andere werkplek zou krijgen.

Maar voor negen van hen die tewerkgesteld waren aan de zeegrens, vond men zo’n alternatieve vaste job gewoonweg niet. “We betreuren het dat we die personen moesten laten gaan en begrijpen dat ze in een lastige situatie zitten”, zei Jacinda Funnell, leidinggevende bij de Nieuw-Zeelandse douane. Die bespreekt al sinds maart de mogelijkheden voor het personeel, aldus Funnell, en had duidelijk aangekondigd dat “de opties voor een herschikking zeer beperkt waren omdat er geen andere douanefuncties in het gebied waren”. Ook elders in de openbare diensten bleken er geen posten vrij te zijn.