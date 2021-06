Nieuw-Zeeland meet schade op na zware regenval: “Enorme opruimklus”

LIVE. Volg hier de persconfe­ren­tie van het Crisiscen­trum

10:52 Het aantal opnames van mensen met Covid-19 in ziekenhuizen blijft dalen. Het streefgetal van maximaal 500 coronapatiënten op intensieve zorgen om op 9 juni versoepelingen te kunnen doorvoeren, is gehaald. Deze week bereiken we ook een nieuw ‘vaccinatierecord’ in Vlaanderen met 607.000 prikken. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.