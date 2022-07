Nieuw-Zeeland heropent na meer dan twee jaar zijn grenzen volledig

Op bezoek bij Nathalie Meskens op Ibiza: “Sporten doe ik niet. Die kinderen houden me in supershape”

Fervent reizigster Nathalie Meskens (40) verblijft momenteel op haar geliefde Ibiza, met lief Nadim en kinderen Lima (2 jaar) en Loé (9 maanden). Dat geeft de actrice tijd om met ons over haar leven als moeder en grote ambities als zangeres te praten. Want terwijl Lima en Loé in het zand spelen, schrijft Meskens een plaat bijeen. En die wordt soms erg persoonlijk. “De eerste single gaat over Nadim. Hij was streng in het maakproces, maar bij versie 135 kreeg hij tranen in zijn ogen.”

22 juni