Nieuw-Zeeland gaat Britse dj die coronaregels brak toch niet vervolgen

Steeds meer landen schrappen quarantai­ne voor wie niet ziek is: kan België nog achterblij­ven? “Als we niks doen, ondermij­nen we onze economie”

Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk... In al die landen ging het quarantainebeleid de voorbije dagen op de schop. Door de band genomen geldt: wie niet ziek is, hoeft zich niet meer te isoleren. De vraag is of België nog kan achterblijven. “Er wordt volop nagedacht over nieuwe regels.”

7:41